استشهاد 6 حالات خلال 24 ساعة يرفع ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة و سوء التغذية، جميعهم من البالغين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة و سوء التغذية، جميعهم من البالغين.

وبينت، بهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.