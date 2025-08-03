استشهاد 6 حالات خلال 24 ساعة يرفع ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا

الساعة 11:25 ص|03 أغسطس 2025
مجاعة غزة
مجاعة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة و سوء التغذية، جميعهم من البالغين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن مستشفيات قطاع غزة سجّلت 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة و سوء التغذية، جميعهم من البالغين.

وبينت، بهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.