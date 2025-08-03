احتجاجات واسعة في "تل أبيب" ضد نتنياهو وفشل حكومته في التوصل لصفقة

فلسطين اليوم

شهدت "تل أبيب" اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، احتجاجات واسعة من قبل المتظاهرين الإسرائيليين، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وفشل حكومته في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وقف الحرب على غزة.

وفي تصعيد جديد للاحتجاجات احتشد الإسرائيليون لتظاهرات واسعة في ميادين تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين باستقالة نتنياهو، محملين حكومته مسؤولية فشل التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وقال المحلل السياسي فضل طهبوب:

المجتمع الإسرائيلي مضطرب. الإدارة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والمتطرفين في تحالف نتنياهو يريدون الاستمرار في الحرب. أما المجتمع الإسرائيلي في حالة إعياء من الحرب على جميع الأصعدة.

المتظاهرون ومن بينهم عائلات عسكريين ومدنيين أسرى لدى المقاومة في غزة عبروا عن غضبهم مما وصفوهم بسياسة التجويع التي لم تطال سكان القطاع فحسب، بل على الأسرى الإسرائيليين سياسا واقتصاديا واجتماعيا على الداخل الإسرائيلي. متهمين نتنياهو باتباع أجندات سياسية شخصية على حساب الأمن وأبناء أرواحهم.

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد منى:

لا أعتقد نتنياهو نجح في شيء، لا في قضية الأسرى ولا في قضية ثانوية. واضح أن الحكومة في تخبط وأن الفشل لفشل، وكل الشعارات التي رفعت من بداية الحرب لم تحقق.

وبين من الفيديو التي نشرتها حركة حماس قبل أيام أن من يعاني ليس فقط الفلسطينيين ، هناك أسرى إسرائيليين يعانون أيضا بهذا الجوع. وهذا بالتأكيد سيقلب الرأي العام الإسرائيلي على نتنياهو حكومته.

وتشهد الاحتجاجات تصعيدا لافتا في لهجتها وسط دعوات لتوسيع دائرة العصيان المدني. في ظل غياب سياسي لأفق للحل وتزايد الضغوط الداخلية الدولية على الحكومة الإسرائيلية تزامنا ذلك مع لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع بعض عائلات الأسرى في تل أبيب، مطالبين إياه بالمساعدة على إعادة الأسرى في أسرع وقت.

باتوا هؤلاء الأسرى يدفعون ضريبة تعنت بنيامين نتنياهو وحكومته وفرض سياسة التجويع بحق العزل من الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ. فهؤلاء بنسبة لبنيامين نتنياهو باتوا من الموتى.