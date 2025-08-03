13 شهيداً قرب مراكز المساعدات في رفح ونتساريم.. و36 شاحنة فقط دخلت قطاع غزة أمس

فلسطين اليوم

ارتقى 13 مواطناً صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز المساعدات شمال رفح ومحيط نتساريم جنوب ووسط قطاع غزة.

فقد ارتقى 9 مواطنين قرب مراكز المساعدات شمال رفح، فيما استشهد 4 آخرين قرب مركز توزيع المساعدات في محيط نتساريم وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فقد استشهد 9 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز مساعدات شمال رفح جنوبي قطاع غزة

وعرف من بين الشهداء المواطن مهند علي محمد أبو حسن.

ومنذ فجر أمس السبت، استشهد 38 شخصاً من جراء استهداف "الجيش" الإسرائيلي منتظري المساعدات عند نقاط التوزيع، في ظلّ مواصلة الاحتلال شنّ حرب التجويع ضدّ قطاع غزة ضمن الإبادة التي يمارسها.

وفيما يتعلق بحرب التجويع، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت إلى القطاع أمس السبت.

وأوضح المكتب أنّ أغلبية هذه الشاحنات تعرّضت للنهب والسرقة نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يكرّسها الاحتلال بصورة منهجية ومتعمّدة، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأضاف أنّ الاحتياجات الفعلية اليومية للقطاع لا تقلّ عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود، تلبيةً للحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية، في ظلّ الانهيار الكامل للبنية التحتية بفعل الإبادة.

ودان المكتب مواصلة الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، محمّلاً إياه والدول المنخرطة معه المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية.

كما دعا إلى فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية.