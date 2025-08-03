8 شهداء في استهداف صهيوني لتجمعات المواطنين وخيامهم في الشجاعية وخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، ثمانية مواطنين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء فيما أصيب آخرين باستهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

كما أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس.

وأشارت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، إصابة آخرين، في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال قصف وسط خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.