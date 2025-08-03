برلين تؤكد أن المساعدات لغزة غير كافية وتهدد بوقف تسليم الأسلحة لإسرائيل

فلسطين اليوم

اعتبرت الحكومة الألمانية أن «التقدم الأولي المحدود» في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زال «غير كافٍ».

وأعلن المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، في بيان اليوم، أن برلين «لاحظت تقدماً أولياً محدوداً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال غير كافٍ لتخفيف وطأة حالة الطوارئ».

وأكد كورنيليوس أن «إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الأمني ناقش اليوم «الخيارات المختلفة المعروفة لممارسة الضغط على إسرائيل من دون اتخاذ قرار».

ومن بين هذه الخيارات، وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل جزئياً.

وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، قد زار الأراضي المحتلة يومي الخميس والجمعة.

وأعربت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس عن «قلقها إزاء تقارير تُفيد باستحواذ حماس ومنظمات إجرامية على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية».

وأكد مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس» أن برلين تأخذ في الاعتبار أن عدد شحنات المساعدات الإنسانية التي تسمح بها إسرائيل «ازداد بشكل كبير»، حيث تصل «حوالي 220 شاحنة يومياً» إلى غزة، مع حقيقة أن «ما بين 50 و100% من هذه الشحنات» يتم الاستحواذ عليها لأغراض عسكرية من قبل أعداء إسرائيل.

وبدأ الجيش الألماني، على غرار دول أخرى هذا الأسبوع، بإسقاط إمدادات فوق قطاع غزة، حيث حملت أول رحلتين حوالي 14 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية، فيما تعتبر الوكالات الدولية هذه المساعدة غير كافية.

وتنتظر 6000 شاحنة موافقة إسرائيل للدخول إلى قطاع غزة، بحسب الأمم المتحدة التي حذرت بدورها من أن قطاع غزة يواجه «مجاعة على نطاق واسع».