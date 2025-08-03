شهيد و3 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر بخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد موظف وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن قوات الاحتلال قصفت الطابق الاول من مبنى الجمعية، ما ادى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق.

وأكدت الجمعية، استمرارها في تقديم خدماتها رغم كل الاستهدافات الإسرائيلية للكوادر والمقرات، وأنها لن تترك أهلها في قطاع غزة بلا خدمات في هذه الظروف العصيبة رغم المخاطر.

وأوضحت الجمعية، أن 51 من طواقمها استشهدوا فيما اعتقل 35 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء العدوان.