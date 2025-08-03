طقس فلسطين: أجواء حارة نهاراً حتى الثلاثاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين.

ويستمر الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، بينما يبقى شديد الحرارة في المناطق الغورية، حيث تلامس الحرارة حاجز الأربعين مئوية.

ومع حلول المساء والليل، يسود طقس لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيستمر الجو غائما جزئيا إلى صافٍ دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويظل الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، مع أجواء لطيفة ليلا، خاصة في المرتفعات الجبلية المتوسطة والعالية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، التي تظل أعلى بقليل من معدلها السنوي.

ويستمر الجو صيفيا حارا نسبيا نهارا، وشديد الحرارة في الأغوار، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة الأربعين مئوية. أما في الليل، فتبقى الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق المرتفعة.

الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط متقطع، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو ثلاث درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، خاصة في الأغوار، حيث تتجاوز الحرارة الأربعين مئوية، بينما تعود الأجواء المنعشة واللطيفة مع ساعات المساء والليل.

أما في الخميس، يستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بـ3 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، بينما تبقى الأجواء ليلية لطيفة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي الجمعة، توالي درجات الحرارة ارتفاعها، مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة إلى قوية.

وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، ولا سيما في الأغوار حيث تكسر الحرارة حاجز الأربعين مئوية. ومع حلول الليل، يعود الطقس المنعش واللطيف تدريجيا.