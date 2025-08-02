وفد من "الجهاد الإسلامي" يكرم المناضل جورج عبد الله في القبيات

فلسطين اليوم

حمّل المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته استبدال "مؤسسة غزة الإنسانية" بمنظومة الأمم المتحدة مسؤولية تفاقم المجاعة في قطاع غزة.

وقال لازاريني عبر حسابه في منصة (إكس)، إن "المجاعة بقطاع غزة؛ نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية)، ذات الدوافع السياسية".

وأضاف أن "الوضع تفاقم بعد منع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ 5 أشهر".

وشدد لازاريني على أن "تهميش الأونروا وإضعافها لا علاقة له بمزاعم "تحويل مساعدات غزة إلى جماعات مسلحة"، بل هو إجراء متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد عيشهم في غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق من يوم السبت أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.