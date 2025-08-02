فلسطين اليوم- غزة

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت 2 أغسطس 2025، مشاهد جديدة للأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد من داخل أحد أنفاق قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد التي نشرها حساب القسام الرسمي على "تيليجرام" رسالة من الأسير أثناء قيامه بعمليات الحفر داخل النفق، قال فيها: "هذا هو القبر الذي ربما سأوارى فيه".

وظهر أفيتار بجسد هزيل للغاية، مؤكدًا أن كمية الطعام والشراب التي يحصل عليها قليلة جدًا، تكفيه فقط للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف: "نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل كان كذبًا. أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق".



