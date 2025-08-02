حماس: زيارة ويتكوف لمراكز المساعدات "مسرحية سياسية" وتضليل للرأي العام

فلسطين اليوم- غزة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بأنها "مسرحية معدّة مسبقًا" تهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه غطاءً سياسيًا لسياسات القتل والتجويع في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن تصريحات ويتكوف "المضللة"، التي رافقتها حملات دعائية حاولت تصوير توزيع المساعدات على أنه يتم بشكل سلمي ومنظم، تتناقض كليًا مع الواقع الميداني، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 1300 مدني، بينهم أطفال ونساء، خلال محاولاتهم الوصول إلى المساعدات، برصاص قوات الاحتلال وعناصر من "مؤسسة غزة".

وأكدت حماس أن الإدارة الأمريكية تُعد "شريكًا كاملًا" في جريمة التجويع والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، متهمة واشنطن بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للاحتلال في المحافل الدولية.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى تحمّل مسؤولياتها، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يفضي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار المفروض على القطاع، بدلاً من الانحياز للسياسات الإسرائيلية التي "تتناقض مع كل القيم الإنسانية".