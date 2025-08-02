مدير مجمع الشفاء الطبي: غزة تواجه أزمة صحية وغذائية كارثية

فلسطين اليوم- غزة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن مستشفيات القطاع تعمل حالياً بالحد الأدنى من طاقتها بسبب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن مئات الجرحى ينتظرون إجراء عمليات عاجلة لا يستطيع الطاقم الطبي توفيرها.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال الحصار والقصف إلى تدمير المنظومة الصحية في القطاع، حيث تواجه الطواقم الطبية إرهاقًا شديدًا وجوعًا، مثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن القطاع وصل إلى المرحلة الأخيرة والأخطر من المجاعة، مع تسجيل وفيات يومية بسبب تدهور الوضع الصحي والغذائي، مبيناً أن السكان يتوجهون يائسين إلى مراكز المساعدات الغذائية بسبب انعدام الأمن الغذائي وانتشار الفقر.

وحذر مدير مجمع الشفاء من كارثة إنسانية قريبة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الظروف القاسية.