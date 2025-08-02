ألف موظف بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم- وكالات

حذر أكثر من ألف موظف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من تفاقم كارثة المجاعة في قطاع غزة، مؤكدين أن "الوقت ينفد" وأن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا بسرعة غير مسبوقة.

وفي رسالة جماعية داخلية وُجّهت إلى قيادة الاتحاد، أكد الموقعون أن المجاعة تتسارع في غزة بشكل لا يمكن كبحه عبر المساعدات المؤقتة أو عمليات الإسقاط الجوي، مشيرين إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وانتقدت الرسالة أداء مؤسسة "غزة الإنسانية"، معتبرة أنها فشلت فشلاً ذريعًا، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص قوات الاحتلال منذ مايو، في أماكن توزيع المساعدات.

وشدد الموظفون على أن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه ما يجري يُعد تواطؤًا مباشرًا، ويقوض القيم الإنسانية والأخلاقية التي يدّعي الاتحاد التمسك بها.

وطالب الموقعون بفرض عقوبات مالية وتجارية فورية على المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين، وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع "تل أبيب"، وسحب سفير الاتحاد الأوروبي منها، في خطوة تعكس جدية الموقف الأوروبي تجاه الانتهاكات المتواصلة في غزة.