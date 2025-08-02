تقرير بريطاني: "إسرائيل" تقصف المستشفيات بغزة بشكل غير مسبوق

فلسطين اليوم- وكالات

نشرت صحيفة "ديكلاسيفايد" البريطانية تقريرًا يسلّط الضوء على قلق الجيش البريطاني المتزايد من سلوك "إسرائيل" في قطاع غزة، لا سيما هجماتها المتكررة على المستشفيات، والتي وصفها التقرير بأنها أكثر تدميرًا مما فعلته ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقييمات الجيش البريطاني تتناقض بشكل صارخ مع موقف الحكومة البريطانية، التي تواصل الدفاع عن تصدير الأسلحة لـ "إسرائيل" وتصر على أنها لا ترتكب جرائم حرب.

وبحسب التقرير، شبّهت دوائر عسكرية بريطانية ما تقوم به "إسرائيل" في غزة بما تفعله روسيا في أوكرانيا من استهداف للمرافق الصحية، مشيرة إلى أن أفراد الجيش البريطاني يتحدثون بصراحة أكبر من الوزراء بشأن الجرائم المرتكبة في غزة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتعرض فيه الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لوقف الدعم العسكري لـ "إسرائيل"، وسط تصاعد الاتهامات الدولية ضدها بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.