الصحة بغزة تصدر حصيلة جديدة لشهداء العدوان الصهيوني المتواصل

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن تسجيل 98 شهيدًا بينهم 15 تم انتشالهم، بالإضافة إلى 1079 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب التقرير اليومي، ارتفع إجمالي الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 60,430 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات 148,722 حالة.

كما سجلت الوزارة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,246 شهيدًا و36,681 إصابة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد شهداء المساعدات الإنسانية المستهدفين خلال 24 ساعة الماضية 39 شهيدًا و849 إصابة، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,422 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة.