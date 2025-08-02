وزارة الصحة بغزة: 169 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 93 طفلًا

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا المجاعة في القطاع إلى 169 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا.

وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل مستمر في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد، ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة.