عائلات الأسرى "الإسرائيليين": ويتكوف أكد التزام ترامب بإعادتهم من غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إنهم عقدوا اجتماعاً مطولاً دام ثلاث ساعات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ناقش خلاله مصير أبنائهم.

وأكدت العائلات أن ويتكوف شدد على التزامه والتزام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة المخطوفين الـ50 من قطاع غزة، مضيفاً أن أولوية الإدارة الأمريكية هي إعادتهم جميعاً.

وأوضحت العائلات أن ويتكوف أبلغهم بأن الجهات الأمريكية تملك معلومات دقيقة حول الأسرى الأحياء، ما يعكس متابعة وثيقة لهذا الملف الحساس.