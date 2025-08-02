خلال لقاءه عائلات أسرى الاحتلال: ويتكوف يزعم أن لا مجاعة في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في ساحة "الأسرى" بتل أبيب اليوم السبت، إن "معظم الجمهور الإسرائيلي يريد عودة الأسرى إلى منازلهم، وكذلك معظم سكان غزة، لأنهم يتطلعون لإعادة إعمار القطاع".

وأكد ويتكوف أن "لا نصر دون إعادة الجميع إلى بيوتهم"، مضيفًا: "كلكم أصبحتم جزءًا من عائلتي، يصعب عليّ النوم وأنا أفكر في قضيتكم".

وفيما يخص الوضع الإنساني في غزة، ادعى ويتكوف أن هناك صعوبة ونقص، لكن لا توجد مجاعة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل على "تفنيد ما تدعيه حماس بشأن المجاعة"، تمهيدًا للاستمرار في مفاوضات إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، وفق تعبيره.

وشدد ويتكوف على أن "الخطة الأميركية لا تقوم على توسيع الحرب، بل على إنهائها بشكل كامل".