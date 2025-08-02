3 شهداء وعدد من المصابين في قصف "اسرائيلي "على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن مصدر طبي اليوم السبت 2اغسطس2025 ، عن استشهاد 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف صهيوني على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وقال مصدر في المستشفى المعمداني ، وصلوا الى المشفى جراء قصف مدفعي للاحتلال في المنطقة .

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 60,332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,163 شهيدًا 35,602 إصابة.

وبينت وزارة الصحة ان إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفوا إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.