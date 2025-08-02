قائد إسرائيلي سابق: قواتنا تواجه استنزافا عملياتيا في غزة القوات الاحتياطية منهكة للغاية

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم السبت 2 أغسطس 2025 اعترافات قائد القوات البرية السابق بالجيش الإسرائيلي يفتاح رون تال بأن تل أبيب تقترب من كارثة مع بقاء قواتها في قطاع غزة بعد قرابة عامين من الحرب، منتقدا الحكومة لفشلها في تقديم إستراتيجية واضحة.

وحسب الصحيفة، قال القائد العسكري الإسرائيلي السابق إن عجز إسرائيل عن إدارة الوضع الميداني في قطاع غزة يقوض ما وصفها بـ"مكاسبها العسكرية".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يواجه استنزافا عملياتيا، مؤكدا أن القوات الاحتياطية منهكة للغاية.