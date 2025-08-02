غـــزة تُعطل مواقع إلكترونية "إسرائيلية" بارزة  منها رياضية بهجوم سيبراني واسع

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يسرائيل هيوم اليوم السبت 2 اغسطس 2025 ان مواقع إلكترونية إسرائيلية بارزة، تعرضت الليلة الماضية، إلى هجوم سيبراني واسع مصدره قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن تعطل مواقع وتغيير محتوى مواقع أخرى عبر رسائل حملت أبعادا سياسية قوية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه كتب في أعلى الصفحة بالمواقع المخترقة عبارة "الوقت ينفد" وذيلت برسالة جاء فيها: "من قلب غزة، من قلب المقاومة التي لا تعرف الاستسلام. إن المجازر التي ترتكبونها، سيكون هناك رد واحد (عليها): المقاومة والسلاح والصمود حتى النهاية".

واستنتجت الصحيفة أن الرسالة التي اخترقت المواقع اتسمت بنبرة نفسية حادة وموجهة، وحملت توقيعا غير مباشر يفهم منه أن منفذي الهجوم ينتمون إلى إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

واستهدف الهجوم السيبراني مواقع رياضية بارزة، من بينها لفرق كرة السلة: هبوعيل القدس، مكابي تل أبيب، هبوعيل تل أبيب، وكذلك موقع إدارة الدوري الممتاز، وفقا لصحيفة يسرائيل هيوم".

وحتى صباح اليوم، لا تزال بعض المواقع المتضررة خارج الخدمة تماما، وتظهر صفحاتها بيضاء خالية من المحتوى.

ويشكل الهجوم امتدادا لحرب إلكترونية متصاعدة تسعى فصائل المقاومة من خلالها إلى التأثير على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مستهدفة هذه المرة شريحة جماهيرية جديدة، وتحديدا محبي الرياضة ومتابعيها.