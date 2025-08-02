الشعبية : الإدارة الأمريكية مسؤولة عن تفاقم المجاعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت 2 اغسطس 2025 الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تفاقم المجاعة في قطاع غزة، والتي تحصد يومياً المزيد من الضحايا، خاصة من الأطفال والمرضى، في ظل تصاعد العدوان واستمرار الحصار ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وقالت الشعبية خلال بيان لها إن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب منظمة تُرتكب على مرأى ومسمع هذا العالم المنافق، الذي يتشدق ليل نهار بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان؛ فالإحصائيات تشير إلى آلاف الشهداء نتيجة الجوع أو القتل على بوابات ما تُعرف بـ"مصائد الموت"، في حين ينتظر آلاف آخرون مصيراً مشابهاً في ظل شحّ الغذاء والحليب والدواء.

وبينت الجبهة الشعبية شركة المساعدات الأمريكية تَحّولت إلى أداةٍ إجرامية فتاكة تسهم في هندسة الجوع وقتل المدنيين، في مخطط يتجاوز التجويع والقتل إلى تدمير مقومات الحياة والوجود الفلسطيني، كنقطة انطلاق لمشروع التهجير القسري.

واكدت أن الإدارة الأمريكية شريكة تماماً في حرب التجويع ضد شعبنا، وتعمل بشكلٍ مباشر على دعم الاحتلال وتغطية جرائمه. وقد جاءت زيارة المبعوث الأمريكي ويتكوف أمس لشركة المساعدات الأمريكية تأكيد على هذا الدور الشريك في الجريمة، حيث شكّلت جزءًا من مسرحية هزلية، ومحاولة مكشوفة لتجميل صورة الاحتلال وخلق الأكاذيب حول واقع المساعدات، بينما الحقيقة أن المجاعة تنتشر وتتوسع في القطاع، في ظل منع المساعدات، وإغلاق المعابر، وإلقاء الفتات من الجو بشكلٍ مهين لا يرقى لمستوى الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

ودعت الشعبية قوى الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل، وفتح جميع ساحات الضغط الميداني، والسياسي، والإعلامي، والشعبي في وجه العدو الصهيوني و شريكه الأمريكي لاستمراره في هذه الجريمة المنظمة، وفضح الدور القذر للإدارة الأمريكية، وكل من يشارك في هذا المخطط الإجرامي الجماعي، وذلك بكافة الوسائل الممكنة، في واحدة من أفظع جرائم العصر الحديث.