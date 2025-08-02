بالأسماء.. حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 2 اغسطس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ركّزت خلالها على بلدة طمون جنوب طوباس، حيث اعتُقل عدد من أفراد عائلات المطاردين، ضمن سياسة الضغط والتنكيل.

ففي بلدة طمون، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعشرات الجنود والآليات، وانتشرت فرق مشاة داخل الأحياء السكنية، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم سيدة، للضغط على أقاربهم من المطاردين لتسليم أنفسهم. والمعتقلون هم:

حسني علي بني عودة، ميزر قاسم بني عودة، محمد حسني محمد بني مطر، سهى بني عودة (المواطنة ووالدة أحد المطاردين).

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال نفس الاقتحام زوجة المطارد محمد قاسم، ووالدة المطارد علاء سليمان، وشقيق المطارد محمد حسني، وفتاة لم تُعرف هويتها بعد، في إطار ملاحقة ومضايقة محيط المقاومين.

وفي مدينة قلقيلية، اعتُقل الفتى آدم يامين بعد مداهمة منزل عائلته فجر اليوم.

أما في مدينة جنين، فقد اعتُقل الشاب محمود مازن نصار على حاجز سالم العسكري غرب المدينة.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد جميل أبو عواد خلال اقتحام لمنطقة مثلث رافات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الشاب عبود البلبيسي بعد مداهمة منزله. وفي بلدة دوما جنوب شرق نابلس، تم اعتقال المواطن وائل دوابشة.

قائمة المعتقلين:

1. سهى بني عودة – والدة مطارد – بلدة طمون – طوباس

2. حسني علي بني عودة – طمون – طوباس

3. ميزر قاسم بني عودة – طمون – طوباس

4. محمد حسني محمد بني مطر – طمون – طوباس

5. زوجة المطارد محمد قاسم – طمون – طوباس

6. والدة المطارد علاء سليمان – طمون – طوباس

7. شقيق المطارد محمد حسني – طمون – طوباس

8. آدم يامين – قلقيلية

9. محمد جميل أبو عواد – السموع – الخليل

10. عبود البلبيسي – نابلس

11. وائل دوابشة – بلدة دوما – نابلس

12. محمود مازن نصار (اعتقل على حاجز سالم) – جنين