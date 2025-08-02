يرفع الوفيات لـ155 بينهم 90 طفلاً.. وفاة فتى بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم السبت 2 اغسطس 2025، بوفاة الفتى عاطف أبو خاطر، بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت قبل أيام، استشهاد 8 مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 155، من بينهم 90 طفلا.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتغلق إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,138 مواطنا، وإصابة 146,269 آخرين.