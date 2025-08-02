هذا ما تتمسك به "اسرائيل" في ردها للوسطاء بشأن غزة ..والسبب وراء تغير الموقف الامريكي!

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم السبت 2 اغسطس 2025 ، وفقاً لمصادر مطّلعة على مسار الاتصالات، ان "اسرائيل" خلصت ، في ردّها الذي نقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين، إلى التمسّك بموقفها الرافض للانسحاب الكامل من قطاع غزة، مؤكّدة أنها لن تتراجع عن إنشاء منطقة أمنية عازلة تمتدّ داخل القطاع لمسافة تتراوح بين 800 و1500 متر، ولا عن الاحتفاظ بالمواقع الحيوية، سواء على المحاور الرئيسة أو في بعض المناطق السكنية

تضمّن الردّ الإسرائيلي رفضاً قاطعاً لاحتكار المنظمات الأممية أيضاً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، مهمّة إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، مقابل تثبيت دور «مؤسسة غزة الإنسانية» وتوسيعه على حساب الدور الأممي.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه القاهرة والدوحة تبذلان جهوداً مستمرة لإحياء المفاوضات المتعثّرة، رغم ضآلة المؤشرات الإيجابية.

ونقل مسؤول مصري مشارك في الوساطة، لـ«الأخبار»، إنّ واشنطن باتت أقلّ انخراطاً في الضغط على تل أبيب من أجل وقف الحرب، معتبراً ذلك «تحوّلاً لافتاً في الموقف الأميركي»، مضيفاً أنّ لهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت بشكل لافت، إذ باتوا يركّزون على مطلب "استسلام حماس"، ويرفضون الدخول في مفاوضات تفضي إلى صفقة تبادل أو وقف مؤقّت لإطلاق النار.

مع ذلك، ذكرت «القناة 12» العبرية أنّ بعض المسؤولين الأميركيين يرون أنّ «إسرائيل أنجزت أهدافها العسكرية في غزة»، ويتّهمون نتنياهو «بإطالة أمد الحرب لتعزيز موقعه السياسي، وعرقلة أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار».

وجاءت هذه التسريبات في وقت غادر فيه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأراضي المحتلة، بعد جولة شملت لقاءات مع نتنياهو وزيارة ميدانية إلى غزة، صباح أمس. وأعلن ويتكوف، بعد الزيارة، أنّ واشنطن ستعدّ «خطة لإدخال الغذاء والأدوية إلى القطاع»، فيما ادّعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أنّ بلاده "تعمل على خطة لتوفير الغذاء للغزّيين".

أمّا بخصوص الصفقة السياسية، فقد أكّد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، في تصريحات إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه «لن تكون هناك صفقات جزئية مع حماس»، مشيراً إلى أنّ الطريق نحو الإفراج عن نحو خمسين أسيراً إسرائيلياً «لا تزال طويلة».

ولفت المصدر إلى أنّ "حماس" ترفض نزع سلاحها أو مغادرة قطاع غزة، مضيفاً أنّ أي "صفقة مقبلة ستشمل على الأرجح إطلاق سراح جميع الأسرى من ذوي الأحكام المؤبّدة في السجون الإسرائيلية".