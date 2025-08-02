حرب الإبادة تدخل يومها الـ666 على التوالي ..شهداء في مناطق متفرقة بالقطاع جلهم من طالبي المساعدات

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم السبت 2 اغسطس يومها الـ 666 على التوالي ، حيث استشهد 22 مواطنا في الزوايدة وسط القطاع ومواصي خانيونس،بالإضافة الى 12 من منتظري المساعدات من أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وبينت المصادر طبية، بوصول 12 شهيدا مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة من منطقة المساعدات في محور "نتساريم".

وحسب المصادر ذاتها، استشهد المواطن حامد ابراهيم القريناوي وزوجته وأبنائه الثلاثة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلهم في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأشارت إلى ارتقاء ثلاثة مواطنين من عائلة سمور واصابة آخرين جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس.

كما استُشهدت سيدتان جراء قصف خيمة شمال غرب مدينة خان يونس؛ وهن: رنا رمزي يحيى أبو حمرة، ووالدتها هناء أبو حمرة.

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 60,332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,163 شهيدًا 35,602 إصابة.

وبينت وزارة الصحة ان إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفوا إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.