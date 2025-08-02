وزارة الصحة تهيب بالمواطنين لحماية شاحنات الأدوية المتوقع دخولها اليوم

فلسطين اليوم

أهابت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 2 اغسطس 2025 بالمواطنين الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات المتوقع دخولها اليوم وعبر منظمة الصحة العالمية WHO ، وتحمل أدوية ومستهلكات طبية الى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية.

وقالت وزارة الصحة ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.