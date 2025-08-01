15 شهيداً بقصف "إسرائيلي" في أحياء شرقي غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد 15 مدنيًا فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وكانت مصادر محلية أكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائفها ونيران اسلحتها الثقيلة نحو عدد من المواطنين، الذين عادوا لتفقد منازلهم في أحياء شرق الشجاعية، بعد تراجع قوات الاحتلال من المنطقة.

وكانت فرق الدفاع المدني حذرت المواطنين إلى تجنب التقدم نحو مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح شمالي قطاع غزة، حفاظًا على سلامتهم وسط استمرار العمليات العسكرية.