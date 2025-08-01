ترامب يدعو لضرورة التحرك لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة

فلسطين اليوم- وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس"،اليوم الجمعة إنه يعمل على خطة تهدف إلى توفير الطعام لسكان قطاع غزة، في ظل ما وصفه بالوضع الإنساني المتدهور.

وأكد ترامب: "نريد مساعدة الناس في غزة على العيش، وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل"، مشيرًا إلى ضرورة التحرك لتخفيف معاناة السكان، دون أن يوضح تفاصيل الخطة أو آليات تنفيذها.

تصريحات ترامب تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، والذي تخلله حصار خانق تسبب في تفشي المجاعة ونقص الغذاء والدواء والوقود.