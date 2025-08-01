ويتكوف بعد زيارته لغزة: نُعد خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، أنه أجرى زيارة ميدانية إلى قطاع غزة استمرت أكثر من خمس ساعات، برفقة السفير الأميركي في تل أبيب، مايك هاكبي، بتكليف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بهدف تقييم تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وقال ويتكوف، في تصريحات صحفية، إن الوفد الأميركي التقى خلال الزيارة بمسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية وعدد من الوكالات الإغاثية العاملة في القطاع، لتشكيل صورة واضحة تُعرض على الرئيس ترمب بشأن الواقع الإنساني الصعب في غزة.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطوات أميركية تهدف لوضع خطة شاملة لتأمين وصول المساعدات الغذائية والطبية للسكان، في ظل تفاقم المعاناة نتيجة الحصار والحرب المستمرة منذ أشهر.

وكان ويتكوف قد زار صباح الجمعة مركز توزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، حيث رافقه السفير الأميركي مايك هاكبي، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر "إسرائيلية".

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة، وسط حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء.