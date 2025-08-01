الصحة العالمية: الإنزال الجوي ليس حلاً والوضع الإنساني بغزة يزداد تدهوراً

فلسطين اليوم- غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تدهورًا، مؤكدًا أن القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحصار المستمر ومنع دخول المساعدات.

وأوضح المتحدث أن المنظمة، بالتنسيق مع شركائها، ترى أن المجاعة باتت هدفًا واضحًا نتيجة القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والدوائية، مطالبًا بفتح المعابر بشكل فوري والسماح بدخول 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأشار إلى أن الإنزال الجوي للمساعدات ليس حلًا حقيقيًا، بل مجرد إجراء رمزي لا يغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات، في حين أن الحل الفعّال يكمن في إدخال الشاحنات بشكل منتظم وآمن عبر المعابر البرية.

وأكد أن المنظمة حذرت منذ أشهر، بالتعاون مع مؤسسات إنسانية أخرى، من خطر المجاعة، مشددًا على أن هذه الأزمة "من صنع الإنسان"، ويمكن إنهاؤها فورًا إذا تم السماح بإدخال المساعدات دون تأخير.