يديعوت: "إسرائيل" باتجاه انهيار دبلوماسي جراء تفشي المجاعة بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو انهيار دبلوماسي جراء تجاهلها تحذيرات دولية متزايدة بشأن تفشي المجاعة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" قرر في 2 مارس الماضي وقف إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية ومنظمات الإغاثة الدولية، وذلك نتيجة لضغوط سياسية من ما يسمى "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت إلى أن الحكومة كانت تدرك أن القطاع يواجه أزمة مجاعة حادة، لكنها استمرت في منع المساعدات، مما يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي هدد "إسرائيل" بتعليق اتفاق الشراكة معها، بينما حذرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت تقدم دعماً لـ "تل أبيب"، من تداعيات تصاعد الأزمة، لكن نتنياهو تأخر في اتخاذ إجراءات.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن "إسرائيل" تسير نحو أزمة إنسانية خطيرة في غزة، مع انهيار دبلوماسي محتمل.