الصحة بغزة: 83 شهيداً جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 83 شهيدًا، من بينهم شهيد تم انتشاله حديثًا، و554 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف التقرير أن هناك عددًا من الضحايا لا تزال جثثهم تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبلغ إجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، 60,332 شهيدًا، مع 147,643 إصابة، فيما سجلت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,163 شهيدًا و35,602 إصابة.

وفيما يخص شهداء "لقمة العيش"، فقد وصلت خلال اليوم الماضي إلى المستشفيات 53 شهيدًا وأكثر من 400 إصابة، ليصل إجمالي شهداء هذه الفئة إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.

هذا ويستمر العدوان في التسبب بكوارث إنسانية في قطاع غزة وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.