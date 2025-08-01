د. باسم نعيم: الإنزال الجوي بغزة يخدم الاحتلال ويقلل الضغط عليه

فلسطين اليوم- غزة

قال د. باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لا يفهم إصرار البعض على إنزال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الجو، مع العلم بمخاطر هذه الطريقة على المدنيين، وعدم كفايتها لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف نعيم في تصريحات له أن هذا الأسلوب يساهم في تخفيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل على تحسين صورته أمام الرأي العالمي في ظل الاتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار إلى أن الإنزال الجوي يتم بالتنسيق مع العدو وبشروطه، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في الضغط على الاحتلال لفتح المعابر فوراً لإدخال المساعدات الإنسانية، والتي تعتبر الطريقة الوحيدة لإنقاذ المدنيين ووقف المجاعة وفقاً للمؤسسات الأممية والدولية.

وختم بالقول إن استمرار الإنزال الجوي قد يكون هدفه تخفيف الضغوطات الداخلية على بعض الدول وتجميل صورة الاحتلال وأمريكا التي تدعمه.