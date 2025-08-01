دعا لوقف فوري لإطلاق النار

وزير الخارجية الإسباني يحمّل "إسرائيل" مسؤولية المجاعة في غزة

الساعة 02:32 م|01 أغسطس 2025
مجاعة في غزة -موت طفل
مجاعة في غزة -موت طفل

فلسطين اليوم- وكالات

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل، إن غزة تواجه مجاعة حادة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، ووصف ما يحدث هناك بأنه "عار على الإنسانية". وأكد أن الجوع يتسبب في وفاة المزيد من المدنيين يوميًا في القطاع.

وأشار مانويل إلى أن نحو 100 ألف طفل و40 ألف رضيع في غزة معرضون لخطر الموت جوعًا، مطالبًا بوقف إطلاق النار فورًا للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

كما طالب وزير الخارجية الإسباني "إسرائيل" بفتح المعابر بشكل دائم لضمان وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

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