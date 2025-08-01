استطلاع معاريف: تراجع شعبية نتنياهو بسبب الحرب على غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة "معاريف" تراجعًا حادًا في شعبية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، حيث بيّن أن الائتلاف سيحصل على 49 مقعدًا فقط في الكنيست، مقابل 61 مقعدًا لصالح أحزاب المعارضة، وهي نسبة كافية لتشكيل حكومة بديلة في حال أُجريت انتخابات الآن.

ورغم أن لا انتخابات متوقعة في المدى القريب، في ظل رفض نتنياهو الذهاب لصناديق الاقتراع خلال الحرب الجارية واستقرار حكومته نسبيًا، إلا أن نتائج الاستطلاع تعكس أزمة ثقة عميقة في الشارع الإسرائيلي.

ويُرجع محللون هذا التراجع إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب المستمرة منذ أكتوبر، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، ما أدى إلى حالة استنزاف داخلي.

ويُعد هذا التراجع امتدادًا لموجة متواصلة من الانخفاض في ثقة الإسرائيليين بالحكومة الحالية، في ظل تدهور أمني واقتصادي واجتماعي، وغياب رؤية سياسية واضحة. فيما تحاول قوى المعارضة استغلال هذه الأوضاع لحشد الدعم تحسبًا لأي تغيير سياسي قادم.