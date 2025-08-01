التربية تصدر إعلان هام لطلبة الثانوية العامة 2006 بقطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

دعت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الجمعة، طلبة الثانوية العامة 2024 داخل قطاع غزة من مواليد 2006 النظاميين الذين أنهوا الصف الحادي عشر في العام 23/22 والتحقوا في الصف الثاني عشر بداية العام 2024/2023، إلى استئناف عملية التسجيل لمن لم يسجل سابقاً، وتحديث بيانات المسجلين.

وأشارت "التربية" إلى أن عملية التسجيل وتحديث البيانات تبدأ من صباح يوم السبت 2025/8/2 وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 2025/8/5.

ولفتت إلى أن التسجيل الجديد أو تحديث البيانات يعتبر الخطوة الأولى من أجل التقدم للامتحان الالكتروني الذي سيعقد لاحقاً.

ونوهت "التربية"، أن من سجل وحدث بياناته فقط سيكون متاحا له التقدم للامتحان الالكتروني، علما أن البيانات بعد التسجيل والتحديث ستكون نهائية ومعتمدة ولا يمكن تعديلها.

ويمكن التسجيل من خلال اتباع التعليمات التالية:







