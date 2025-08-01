الدفاع المدني يُهيب بالمواطنين عدم التقدم نحو حي الشجاعية

فلسطين اليوم- غزة

حذر الدفاع المدني المواطنين من التقدم نحو مناطق الشجاعية والزيتون والتفاح شمال قطاع غزة، وذلك حفاظاً على سلامتهم بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة في تلك المناطق.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال نيرانها نحو عدد من المواطنين، الذين تقدموا الى حي الشجاعية لتفقد منازلهم، بعد تراجع الاحتلال منها.

واستشهد 5 مواطنين اليوم الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، بنيران الاحتلال خلال محاولتهم تفقد منازلهم بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين الذين خرجوا للاطمئنان على ممتلكاتهم تعرضوا لنيران مباشرة أو قصف مكثف، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى بين المدنيين.

يأتي هذا الحادث في ظل استمرار حرب الابادة التي تشنها "اسرائل" في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يضطر السكان للعودة إلى منازلهم رغم المخاطر الكبيرة، في ظل غياب ضمانات السلامة والأمن.