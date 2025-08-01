مسؤول أمريكي: "اسرائيل" فشلت في تحقيق أمن دائم رغم قوتها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في إدارة بايدن، الاستراتيجية "الإسرائيلية" في حربها المتواصلة على قطاع غزة، مؤكدًا أن "تل أبيب" أخفقت في تحويل تفوقها العسكري إلى أمن دائم لسكانها.

وقال سوليفان، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "إسرائيل قوية وأعداؤها ضعفاء، لكنها اختارت حربًا لا تنتهي، تحقق مكاسب عملياتية هامشية، مقابل كارثة إنسانية ومجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "عزلة إسرائيل الدولية تتسع وتتعمق، وهو ما ينعكس سلبًا على أمنها ورفاهها طويل الأمد"، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية ينسف فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل مساعي تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.