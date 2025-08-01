غانتس يدعو لصفقة شاملة لاعادة الأسرى بأي ثمن

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال زعيم المعارضة "الاسرائيلية"، بيني غانتس، إنه يؤيد التوصل إلى صفقة واحد شاملة لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى وإن كانت "بأثمان باهظة جدًا".

وأكد غانتس في تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن استعادة الأسرى يجب أن تكون أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن التردد في اتخاذ القرار "يُضعف الموقف الإسرائيلي".

تصريحات غانتس تأتي وسط تصاعد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو، مع تزايد الدعوات لإبرام اتفاق تبادل أسرى شامل لإعادة الأسرى من غزة.