"أونروا": طفل من 5 أطفال بغزة يعاني من سوء التغذية

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن طفلًا من كل 5 أطفال في مدينة غزة وسط القطاع يعاني من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومًا بعد يوم في ظل الحصار الإسرائيلي.

وأكدت "أونروا"، في بيان لها، أن معظم الناس في غزة يفتقرون للغذاء والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة يعانون، بسبب محدودية الدعم.

وطالبت وكالة الاونروا " بإدخال الشاحنات العالقة في الأردن ومصر لتتمكن من توزيع المساعدات على من يتضورون جوعًا في قطاع غزة.

وشددت وزارة الصحة، الأربعاء، على أنّ كل "المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات التي طالما حذرنا من حدوثها".