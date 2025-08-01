ويتكوف يصل مركز "مساعدات" شمال مدينة رفح

فلسطين اليوم

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زار مركزًا لتوزيع المساعدا في محور "موراج" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع ​غزة.

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة حماس أن "زيارة ستيف ويتكوف إلى غزة استعراضٌ دعائي، لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع".

وأضافت أن ويتكوف "لا يرى ويتكوف في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة".