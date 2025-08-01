الصحة اللبنانية: 4 شهداء في غارات الاحتلال على البلاد أمس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، استشهاد أربعة مواطنين في سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء أمس الخميس.

وشن طيران الاحتلال الحربي، الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وشرقي لبنان، تشمل البقاع وبعلبك وجزين، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الطيران الإسرائيلي المعادي يشن غارات جديدة تستهدف مناطق متفرقة جنوبي وشرقي البلاد".

وفي جنوب لبنان، شن طيران الاحتلال 3 غارات استهدفت بلدتي المحمودية والخردلي، و3 غارات أخرى على محيط الجرمق بقضاء جزين.

وفي مدينة بعلبك شرقي البلاد، استهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية مرتفعات السلسلة الشرقية بين جرود بلدتي الخريبة وبريتال.

كما استهدفت إحدى هذه الغارات محلة الشعرة المتاخمة لبلدة جنتا بمحافظة البقاع في السلسلة الشرقية، وأخرى استهدفت بلدة الناصرية ومحلة تلة الصندوق بقضاء زحلة (البقاع)، وفق الوكالة ذاتها.

كذلك استهدفت غارة إسرائيلية جديدة منطقة جرود ببلدة بريتال.

وأفادت الوكالة بأن "الطيران المعادي ما زال يحلق في الأجواء على علو منخفض".

وأشارت إلى أن "عدد الغارات على السلسلة الشرقية بلغ 8، فيما استهدفت الغارتان الأخيرتان الجرود الممتدة بين بلدتي الخريبة وبريتال".

من جهته، زعم جيش الاحتلال في بيان، أنه شن سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية.