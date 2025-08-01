الحوت: الأطفال المصابون بأمراض مزمنة في غزة يتوفون بسن مبكرة جدا

فلسطين اليوم

قال مدير عام مجمع ناصر الطبي بخانيونس، عاطف الحوت، اليوم الجمعة، إن الأطفال المصابون بأمراض مزمنة في القطاع يتوفون في سن مبكرة جدا.

وأفاد الحوت في تصريحات صحفية، باستقبال عدد كبير من الأطفال المصابين بسوء التغذية بدون تاريخ مرضي.

وأوضح أن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع "ذر للرماد في العيون ولا يصل لمستحقيه" ، وأنهم بحاجة ماسة إلى حليب الأطفال والمستلزمات الأساسية.

وأكد على ضرورة وصول المساعدات إلى مخازن المنظمات الدولية المعروفة بشفافية توزيعها.