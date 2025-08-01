25 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 25 مواطنًا، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الجمعة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع، بينهم 7 من طالبي المساعدات.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 30 آخرين، قرب مركز مساعدات "الشاكوش" شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو شرخ في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، استشهد مواطنان بقصف مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين.

وارتقى مواطنان بقصف الاحتلال على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الشاب مراد خليل قديح قرب مساعدات "موارج" جنوبي خانيونس جنوبي القطاع.

كما وصل الشهيدين عبد الكريم مجدي عياد وإبراهيم أبو شعر، و73 مصابًا إلى المستشفى الميداني الأردني من محيط محور "موراغ" جنوبي خان يونس.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف خيمة في أرض الفرا بمواصي خانيونس.

والشهداء هم: محمود أحمد رفيق الفرا وزوجته، أسيد محمود أحمد الفرا (عامان)، وأكرام فرج نصر الله الفرا.

كما استشهدت الفلسطينية رقية عمر محمد القرا (23 عامًا) وأصيب عدد آخر، في قصف خيمة قرب محطة طبريا غربي خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين بينهم طفلة بغارة جوية إسرائيلية على مخزن قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

كذلك أصيب أربعة مواطنين، في قصف غرفة تؤوي نازحين داخل مبنى الجوازات وسط مدينة غزة.

وأفاد مصدر بمستشفى شهداء الأقصى بوصول أربعة شهداء ومصابين، بقصف مسيرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة وسط التجويع والتدمير والتهجير القسري، وأمام مرأى ومسمع العالم العربي والغربي.