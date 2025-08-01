هيومن رايتس: نظام توزيع المساعدات بغزة تحول إلى حمامات دم

فلسطين اليوم

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، الجمعة، أن "قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب"، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال المدعوم أميركيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو.

وأضافت المنظمة الدولية أن "الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب".

ودعت المنظمة دول العالم للضغط على كيان الاحتلال لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.