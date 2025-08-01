جيش الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ودهمت منازل المواطنين واعتقلت عددًا منهم، وسط تحقيقات ميدانية.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة، واعتقلت الشاب حمودة خديش أبو إسلام خلال مداهمة منزله.

وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أنس عودة بعد دهم منزله.

وطالت الاقتحامات مدينة جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل أبو جعب من بلدة قباطية جنوب المدينة.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة مبذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، طالت أكثر من 18 ألف فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين، وفق هيئات الأسرى.