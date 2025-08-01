تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وعن هذه الليلة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.