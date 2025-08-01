حماس: زيارة ويتكوف المرتقبة لغزة "استعراض دعائي"

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، مساء الخميس، إن الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقطاع غزة "استعراض دعائي"، بهدف إلى احتواء الغضب المتصاعد إزاء شركة توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية.

وأضافت حماس في بيان لها، أن ويتكوف "لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيون إسرائيلية مضللة".

وتابعت:" من المؤكد أنه لن يطلع على عمل مقصلة الجياع التي تسمّى مؤسسة غزة الإنسانية، وكيف تجهِز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية".

وأشارت حماس إلى أن "إقرار البيت الأبيض بمجاعة غزة بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث".

ويوم أمس الخميس، وصل ويتكوف، إلى كيان الاحتلال في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.