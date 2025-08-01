مستوطنون يحرقون مركبة متضامنين أجانب بالخليل

فلسطين اليوم

أحرق مستوطنون، مساء الخميس، مركبة لمتضامنين أجانب وأثاثًا وخزانات للمياه، وهاجموا منازل فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراض فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل، هاجموا قرية سوسيا، وأحرقوا مركبة لمتضامنين أجانب، فضلا عن إحراق أثاث وخزانات مياه.

وأوضح مخامرة أن المستوطنين أقدموا على رش غاز لم تعرف طبيعته داخل أحد المنازل حيث يتواجد عدد من المتضامنين الأجانب وأفراد عائلة شريتح الفلسطينية.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة على منزل المواطن محمد مغنم، حيث تمكن المواطنون من إطفاء النيران قبل أن تنتشر داخل وفي محيط المنزل، بدون أن يبلغ عن إصابات.