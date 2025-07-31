157 شهيدا بينهم 90 طفلا جراء سوء التغذية والجوع بغزة

فلسطين اليوم

أعلن مجمع ناصر الطبي، مساء اليوم الخميس، استشهاد الطفل أحمد سمير عبد العال (3 سنوات) بسبب سوء التغذية جراء التجويع والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

والطفل عبد العال هو الثالث الذي يرتقي خلال اليوم الخميس بسبب سوء التغذية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 157، بينهم 90 طفلاً.

واستشهد، في وقت سابق من اليوم الخميس، الشاب كرم خالد الجمل (26عاماً) من غزة بسبب سوء التغذية، حيث كان يعاني من مشاكل صحية وبحاجة لتغذية خاصة.

وأمس الأربعاء، شددت وزارة الصحة، على أنّ كل "المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات التي طالما حذرنا من حدوثها".